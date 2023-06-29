Боков заявил, что из-за отстранения России в стране появились молодые таланты
Тренер молодежной команды ЦСКА Максим Боков считает, что в России появились молодые таланты после отстранения страны от международных турниров.
«Я считаю, что у нас появились молодые футболисты, и Пиняев тому пример. Потом можно назвать несколько юных парней из ЦСКА, которые уже играли за основной состав, и можно посмотреть, что в «Локомотиве» вратарь 2004 года рождения [Даниил Худяков — прим. «CЭ»]. В «Краснодаре» тоже, и во многих командах РПЛ заметна эта тенденция», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бокова.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.
Положение команд
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|И
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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