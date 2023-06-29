Боков заявил, что из-за отстранения России в стране появились молодые таланты

Тренер молодежной команды ЦСКА Максим Боков считает, что в России появились молодые таланты после отстранения страны от международных турниров.

«Я считаю, что у нас появились молодые футболисты, и Пиняев тому пример. Потом можно назвать несколько юных парней из ЦСКА, которые уже играли за основной состав, и можно посмотреть, что в «Локомотиве» вратарь 2004 года рождения [Даниил Худяков — прим. «CЭ»]. В «Краснодаре» тоже, и во многих командах РПЛ заметна эта тенденция», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бокова.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.