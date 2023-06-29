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Cпортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Сарвели был в сфере наших интересов еще зимой»

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал подписание экс-нападающего «Сочи» Владислава Сарвели.

«Он был в сфере наших интересов еще зимой, когда мы его и других футболистов рассматривали для усиления команды. Нам удалось подписать добротного и качественного футболиста с российским паспортом в группу атаки на длительный срок.

Отмечу универсальные качества Влада. Он способен сыграть на нескольких позициях. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в коллективе. Все ребята помогут ему быстро влиться команду, а его результативные действия, показанные в предыдущих клубах, добавят нам вариативности в атаке», — цитирует Ульянова официальный сайт «Локомотива».

29 июня «Локомотив» объявил о переходе Сарвели из «Сочи». Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/sarveli-transfer/
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Владислав Сарвели
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