Мележиков рассказал, почему не согласился остаться в «Спартаке» на другой должности
Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, почему он не согласился на переход на другую должность в московском клубе.
«Эффективен человек на своей должности только тогда, когда эта работа ему интересна. Для меня это пройденный этап. Клубу, как я уже говорил, нужен новый импульс в развитии, и у меня нет никаких обид. Мы нашли оптимальное решение, которое и меня устраивает, и клубу не мешает реализовывать свои планы и амбиции. Рассчитываю на то, что Олег [Малышев] эти амбиции и планы реализует. Человек новый, с энтузиазмом, определенным опытом, знаниями», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.
50-летний специалист покинул «Спартак» на прошлой неделе по соглашению сторон. Он работал генеральным директором красно-белых с 2021 года. Его место в «Спартаке» занял Олег Малышев.
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