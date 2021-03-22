Канделаки прокомментировала уход Гончаренко из ЦСКА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о том, что Виктор Гончаренко официальном покинул пост главного тренера ЦСКА.

«Виктор Гончаренко покинул ЦСКА, и для клуба, который не жонглирует тренерами, это, конечно, событие.

Решение об отставке принято в момент, когда армейцев отделяют всего 4 очка от места в Лиге чемпионов, что прежде всего говорит о здоровых амбициях клуба: менять тренера, который либо давал результат (2 серебра), либо был очень близок к нему (2 четвертых места), всегда рискованно. Тем более если на замену Гончаренко придет Ивица Олич.

Что же до Виктора Михайловича, то ему всего 43 года, а в резюме уже есть целый набор сенсационных ничьих и побед с БАТЭ («Ювентус», «ПСЖ»), прекрасные победы над мадридским «Реалом» (3:0 и 1:0, если кто забыл), Суперкубок России и два комплекта серебряных медалей.

На новый, хороший контракт с другим клубом Гончаренко заработал своим трудом и талантом. А как он его отработает, мы увидим в ближайшее время», — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

Под руководством Гончаренко ЦСКА завоевал Суперкубок России-2018 и дважды стал серебряным призером чемпионата России. С декабря 2016 команда одержала 82 победы в 167 матчах. В текущем сезоне ЦСКА потерпел семь поражений в чемпионате России и стал последним в своей группе в Лиге Европы.