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Маркус Гисдоль: «Во втором тайме у нас случилась еще одна проблема — удаление Едва»

22:00
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль остался разочарован исходом матча 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:1).

«Мы очень расстроены сегодняшним поражением. Мы допустили много ошибок в первой половине игры. В первом тайме нам хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили гол с пенальти. Конечно, это оказало давление на наших футболистов. Во втором тайме у нас случилась еще одна проблема — удаление Едвая. Ребята старались, делали все, что от них зависит. Если я не ошибаюсь, раза три мяч попал в перекладину ворот соперника.

Что касается акции фанатов, то мы знали перед началом игры, что будет протест. Нам сказали об этом, поэтому для нас это не было неожиданностью. Но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков», — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

Подопечные Маркуса Гисдоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную — до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Урал
Голы
Аугустыняк, 42 (0:1)
Локомотив
Худяков Пабло Едвай Ненахов (Зинович, 90+1 ) Рыбус (Тикнизян, 46 ) Баринов Бека Бека (Бабкин, 72 ) Керк Смолов Камано Лисакович (Марадишвили, 62 )
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Кулаков Колесниченко (Евсеев, 57) Гагнидзе (Подберезкин, 87)
Предупреждения
Рыбус 31, Едвай 40, Баринов 46, Ненахов 62  -  Герасимов 7, Евсеев 69, Кузьмичев 76, Гагнидзе 87
Удаления
Едвай 47 (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Сухой (Люберцы) Лунев (Новосибирск) Хатуев (Грозный)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

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