Бобер: «Для «Крыльев» место в топ-6 по итогам чемпионата будет хорошим результатом»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от выступления самарской команды в весенней части сезона РПЛ.

«Жду от «Крыльев Советов» больше стабильности в весенней части чемпионата, а также хотелось бы закрепить ту игру, которая в начале чемпионата приносила команде результат. Надеюсь, у «Крыльев» получится остаться среди лидеров после завершения нынешнего розыгрыша РПЛ. Прошедший отрезок сезона самарцы хорошо прошли, футболисты уже понимают, что им по зубам одолеть любого соперника. Для «Крыльев» место в пятерке-шестерке по итогам чемпионата будет очень хорошим результатом», — цитирует Бобра Legalbet.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.