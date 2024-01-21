Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:51

«Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу защитника Тикнизяна

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» контактировал с «Локомотивом» по возможному переходу защитника Наира Тикнизяна в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Ранее Sport24 сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга занимается поисками левого защитника и рассматривает кандидатуры Наира Тикнизяна («Локомотив»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Дмитрия Скопинцева («Динамо») и Юрия Горшкова («Крылья Советов»).

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.

«Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-kontaktiroval-s-lokomotivom-po-transferu-tiknizyana-326099/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Дело возбудили по факту крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Пожар в терминале «Новатэка» в Ленинградской области локализован
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Агент Кастаньо заявил, что футболист счастлив оказаться в «Краснодаре»
Каррера: «Если Абаскаль не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»
Мостовой заявил, что смог бы сделать «Зенит» чемпионом
Источник: «Зенит» рассматривает кандидатуры Тикнизяна, Хлусевича, Скопинцева и Горшкова
В «Ахмате» ответили агенту Тодоровича на заявление о больших разногласиях в переговорах
Трансферы РПЛ: тренера «Спартака» зовут в Испанию, Круговой перейдет в ЦСКА из «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кастаньо заявил, что футболист счастлив оказаться в «Краснодаре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости