Бобер стал тренером «Крыльев Советов»

Экс-футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер вошел в тренерский штаб самарского клуба. Об этом сообщает sgpress.ru.

37-летний Бобер выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 год и с 2017 по 2018. На его счету 321 матч в чемпионате России, 31 гол и 27 голевых передач.

— Свою карьеру тренера начал бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер, — цитирует заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова sgpress.ru. Он сейчас работает в Центре подготовки футболистов.?

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