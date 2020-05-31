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«Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива». Баринов попрощался с Семиным

17:26
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов попрощался с главным тренером Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Юрий Палыч, спасибо Вам за все! Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива» и начал попадать в сборную. Желаю вам крепкого здоровья и усешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся.

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