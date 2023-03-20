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20 марта, 20:25

Бизнесмен Садыгов опроверг информацию о возможном назначении Рахимова в «Химки»

Константин Белов
Корреспондент
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Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бизнесмен Туфан Садыгов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что подмосковный клуб может возглавить Рашид Рахимов.

«С уважением отношусь к Рашиду Рахимову, но мы с ним даже не знакомы. Поэтому никаких переговоров я с ним не веду. Гогниев остается главным тренером «Химок» и будет скоро готовить команду к следующему матчу», — сказал Садыгов «СЭ».

Последним клубом Рахимова была «Уфа», которую он покинул 3 апреля 2021 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах.

Рашид Рахимов
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
47
30
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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