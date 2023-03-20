Орещук сравнил Соболева и Тюкавина

Бывший спортивный директор «Динамо» и агент Роман Орещук сравнил нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина и форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Кто сильнее как нападающий: Соболев или Тюкавин? Они разноплановые. Если бы у меня был выбор в качестве спортивного директора, то я бы сделал выбор в пользу Тюкавина. Он более подвижный, больше работает с мячом, играет на инстинктах, приносит динамику в команду, борется, не выключается. У Соболева другие качества: игра головой, способность принять мяч, через него можно отыграться, он — подвижный столб. У кого из них в будущем больше потенциал для прогресса? Только из-за того, что Тюкавин моложе, то у него больше потенциал. Если говорим о европейских клубах, то они, покупая, будут смотреть в паспорт. А стоят они оба не мало», — приводит слова Орещука Legalbet.

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал три голевые передачи.

26-летний Соболев отыграл 25 встреч за «Спартак» в сезоне, в которых отличился девятью голами и восемью результативными передачами.