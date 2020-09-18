Бийол перешел в «Ганновер» на правах аренды
20:00
ЦСКА и «Ганновер» договорились о переходе полузащитника сборной Словении Яки Бийола, сообщает сайт российской команды.
Бийол будет выступать за клуб второй бундеслиги на правах аренды до окончания сезона-2020/21. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста.
Бийол присоединился к ЦСКА в 2018 году. Он сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил 6 голов. Словенец является обладателем Суперкубка России-2018.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/yaka-biyol-prodolzhit-sezon-v-gannovere/
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