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Бийол перешел в «Ганновер» на правах аренды

20:00
Яка Бийол. Фото ПФК ЦСКА.
Яка Бийол. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА и «Ганновер» договорились о переходе полузащитника сборной Словении Яки Бийола, сообщает сайт российской команды.

Бийол будет выступать за клуб второй бундеслиги на правах аренды до окончания сезона-2020/21. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста.

Бийол присоединился к ЦСКА в 2018 году. Он сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил 6 голов. Словенец является обладателем Суперкубка России-2018.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/yaka-biyol-prodolzhit-sezon-v-gannovere/

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