Бушманов заявил, что «Спартаку» нужен новый нападающий

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов назвал главную цель красно-белых в зимнее трансферное окно.

«Думаю, «Спартаку» нужен новый нападающий, клуб должен усилить атакующую линию. Соболеву нужен конкурент. Соболев — основная опция команды, а если что-то пойдет не так, то кого выпускать? Команде нужен еще один быстрый, техничный игрок впереди», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).