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Сегодня, 16:21

Бушманов заявил, что «Спартаку» нужен новый нападающий

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов назвал главную цель красно-белых в зимнее трансферное окно.

«Думаю, «Спартаку» нужен новый нападающий, клуб должен усилить атакующую линию. Соболеву нужен конкурент. Соболев — основная опция команды, а если что-то пойдет не так, то кого выпускать? Команде нужен еще один быстрый, техничный игрок впереди», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartaku-nuzhen-novy-j-napadayushhij/
Евгений Бушманов
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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