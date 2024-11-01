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Самарские власти проверят, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства

Алина Савинова
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в течение двух месяцев в регионе проверят, как местные профессиональные спортивные клубы расходуют бюджетные средства.

«Сейчас мною принято решение в течение ближайших двух месяцев провести комплексные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства. Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину. Мы непременно будем развивать наши команды в соответствии с установками федерального центра и нашими с вами представлениями. Клубы должны играть на высоком уровне, максимально вовлекать в свою деятельность молодежь и болельщиков. При этом учитывать интересы региона, развивать массовый спорт», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

В Самарской области базируются футбольные команды «Крылья Советов» и «Акрон», выступающие в РПЛ, хоккейный клуб «Лада» (КХЛ), баскетбольный клуб «Самара» (Единая лига ВТБ) и волейбольная «Нова» из Новокуйбышевска (Суперлига).

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
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