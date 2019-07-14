Бистрович отметил отсутствие легких соперников в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович заявил, что армейцы хорошо подготовились к матчу первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов". По словам хорвата, в РПЛ нет легких соперников.

– Впереди первая игра нового сезона, и мы постараемся хорошо стартовать в чемпионате, – цитирует Twitter ЦСКА Бистровича. – Мы готовы к игре. В РПЛ нет легких соперников, надо выкладываться на максимум в каждом матче, чтобы победить.

Напомним, что матч "Крылья Советов" – ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи