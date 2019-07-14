Бистрович отметил отсутствие легких соперников в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович заявил, что армейцы хорошо подготовились к матчу первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов". По словам хорвата, в РПЛ нет легких соперников.
– Впереди первая игра нового сезона, и мы постараемся хорошо стартовать в чемпионате, – цитирует Twitter ЦСКА Бистровича. – Мы готовы к игре. В РПЛ нет легких соперников, надо выкладываться на максимум в каждом матче, чтобы победить.
Напомним, что матч "Крылья Советов" – ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Долгожданный старт сезона! Открываем новый чемпионат в Самаре!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 14, 2019
⚽️ #КрыльяЦСКА
🏆 #РПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 Самара Арена
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/YoIkQ4FZv8
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