Бистрович назвал самого стильного игрока ЦСКА

Защитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал интервью клубному телеканалу. В частности, он выбрал самого стильного игрока команды. Бистрович остановил свой выбор на капитане Игоре Акинфееве.

Завтра выйдет новый выпуск рубрики #CSKATV Одноклубники! Расспрашивали Кристияна Бистровича. Для разогрева — ответ на вопрос о самом стильном игроке команды ? pic.twitter.com/WBz7busGiM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 16, 2019

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