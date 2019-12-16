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Бистрович назвал самого стильного игрока ЦСКА

17:20
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Защитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал интервью клубному телеканалу. В частности, он выбрал самого стильного игрока команды. Бистрович остановил свой выбор на капитане Игоре Акинфееве.

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