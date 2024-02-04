Малком: «Я всегда буду следить за «Зенитом»! Издалека, но пристально»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком ответил на вопрос, следит ли он за «Зенитом» и ситуацией в российском чемпионате.

«Разумеется. Начало сезона было не самым удачным, но я знал, что просто момент был таким. Что дальше команда, имея такой состав, будет только побеждать. Я всегда буду следить за «Зенитом»! Издалека, но пристально», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Малкома.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Всего за новую команду 26-летний форвард провел 26 матчей, в которых отметился 11 голами и 8 результативными передачами.