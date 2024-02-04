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4 февраля, 23:17

Малком: «Я всегда буду следить за «Зенитом»! Издалека, но пристально»

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Хиляля» Малком ответил на вопрос, следит ли он за «Зенитом» и ситуацией в российском чемпионате.

«Разумеется. Начало сезона было не самым удачным, но я знал, что просто момент был таким. Что дальше команда, имея такой состав, будет только побеждать. Я всегда буду следить за «Зенитом»! Издалека, но пристально», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Малкома.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Всего за новую команду 26-летний форвард провел 26 матчей, в которых отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-02-04-malkom-ya-vsegda-budu-sledit-za-zenitom-izdaleka-no-pristalno.htm
Малком Филипе (Малком)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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