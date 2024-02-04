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Сегодня, 13:05

Лукас Вера отреагировал на слухи о том, что он «страдает в «Оренбурге»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал информацию о том, что он недоволен тем, что остается в клубе.

Ранее matchtv.ru сообщал, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе» и попросили отпустить футболиста в «Локомотив».

В ответ пресс-служба «Оренбурга» выложила видео с участием Веры с тренировочного сбора.

«Прочитали в новостях, что Лукас Вера «страдает в «Оренбурге», — сказано в подписи к ролику.

«Всем привет! Как дела? Это Лукас Вера. Хотелось бы воспользоваться возможностью и сказать оренбургским болельщикам, что я прочитал информацию, которая была опубликована. Наверное, это было сделано с плохими намерениями. Но на самом деле у меня все хорошо в команде, в клубе. Я доволен нашими ребятами и наслаждаюсь тренировочными сборами. Передаю вам привет, и, конечно, мы еще увидимся!» — сказал Вера в видео.

Источник: ФК «Оренбург»
Лукас Вера
Футбол
ФК Оренбург
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