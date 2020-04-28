Билялетдинов считает, что в РПЛ может случиться серьезный раскол из-за досрочного завершения сезона
Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что в случае досрочного завершения сезона в чемпионате России может произойти раскол.
— Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — Будут те, кто останется доволен таким раскладом, — «Зенит» и «Локомотив». И те, кто недоволен, как «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путевки в Лигу чемпионов. Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьезный раскол.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.
По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.
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Дополнительная информация:
https://iz.ru/1005167/sevastian-terletckii/restarter-ne-krutit-rpl-uzhe-ne-iskliuchaet-dosrochnogo-zaversheniia-sezona