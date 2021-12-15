Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал об устройстве селекционного отдела в московском клубе.

«Когда мы пришли, ни одного селекционера не было, — сказал Цорн. — У истоков этого проекта были четверо: Ральф, Ларс, Хорхе и я. Мы начали работать в «Локомотиве» 1 июля. Первым делом что надо было сделать — собрать селекционный отдел, чтобы не терять время, чтобы слева и справа не сыпались предложения по игрокам, чтобы мы смотрели и оценивали. Поэтому мы собрали селекционный штаб, его глава — Кристиан Меккель, он работал с Ральфом и Ларсом в «Хоффенхайме». Потом он был спортивным директором в «Ганновере» и «Нюрнберге», в Австрии в «Райндорф Альтах». Мы смогли получить очень хорошего специалиста Маттиаса Валленвайнена — он практически был вторым человеком в селекции «Байера». Последние пять лет он работал в Леверкузене, мы его оттуда переманили».

Цорн отметил, что «Локомотив» не обращает внимания на футбольных агентов

Еще есть Том Рейнольдс — человек, который отвечает за данные. Он восемь лет работал в Лондоне на компанию Opta, которая собирает аналитические данные. Он поддерживает и помогает нам. Не смотрит матчи вживую, изучает только данные. Мы сформировали оперативный селекционный отдел, который проактивно отслеживает игроков по целевым позициям, которые мы определяем. Так что мы не смотрим на то, что к нам залетает слева и справа от агентов, мы проактивно ищем тех игроков, которых хотим, а потом напрямую выходим на контакт", — добавил Цорн.