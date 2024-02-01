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Сегодня, 08:11

Представитель Ботнаря: «Переговоры с «Торпедо» близки к завершению»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о ходе переговоров между «Торпедо» и «Пари НН» о переходе вратаря Виталия Ботнаря.

«Торпедо» обратилось с предложением, надеюсь, что переговоры близки к завершению. Идет ли речь об аренде? В разработке разные варианты, но мы склоняемся к полноценному трансферу", — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний вратарь провел 4 матча в составе «Пари НН», в которых пропустил 10 мячей. Голкипер выступал за «Торпедо» с 2020 по 2023 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-botnarya-peregovory-s-torpedo-blizki-k-zaversheniyu/
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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