Представитель Ботнаря: «Переговоры с «Торпедо» близки к завершению»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о ходе переговоров между «Торпедо» и «Пари НН» о переходе вратаря Виталия Ботнаря.

«Торпедо» обратилось с предложением, надеюсь, что переговоры близки к завершению. Идет ли речь об аренде? В разработке разные варианты, но мы склоняемся к полноценному трансферу", — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний вратарь провел 4 матча в составе «Пари НН», в которых пропустил 10 мячей. Голкипер выступал за «Торпедо» с 2020 по 2023 год.