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Билялетдинов: «Если Изидор уже одной ногой в другом клубе, то его держать не стоит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о возможном переходе хавбека московской команды Вильсона Изидора в «Краснодар».

«Будет ли уход Изидора из «Локомотива» большой потерей? Когда Вильсон в хорошей форме, тогда он является сильной боевой единицей. Тем более в нападении у «железнодорожников» каждый человек на вес золота. Не знаю, надо посмотреть на сборах в каком он настроении. Готов ли Изидор работать на команду и приносить результат, пахать на поле и доказывать свою состоятельность, тогда это одна история. Но, если он уже одной ногой в «Краснодаре» или в другом клубе, то, наверное, его держать не стоит», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался от предложения «Локомотива» о выкупе трансфера 22-летнего француза.

В текущем сезоне Изидор сыграл за «железнодорожников» 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-esli-izidor-uzhe-odnoy-nogoy-v-krasnodare-ili-v-drugom-klube-to-ego-derzhat-ne-stoit-1440697/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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