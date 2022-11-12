«Крылья Советов» — «Ростов»: Глебов открыл счет в матче

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов на 28-й минуте открыл счет в матче с «Крыльями Советов» в 17-м туре чемпионата России — 1:0.

Вначале атаки Даниил Уткин ударом с острого угла попал в перекладину, а затем Глебов пробил из-за штрафной и мяч с отскоком от газона залетел в угол ворот.