«Крылья Советов» — «Ростов»: Глебов открыл счет в матче
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов на 28-й минуте открыл счет в матче с «Крыльями Советов» в 17-м туре чемпионата России — 1:0.
Вначале атаки Даниил Уткин ударом с острого угла попал в перекладину, а затем Глебов пробил из-за штрафной и мяч с отскоком от газона залетел в угол ворот.
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