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4 марта, 11:24

Билялетдинов оценил игру «Краснодара» в матче с «Рубином»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче «Краснодара» с «Рубином» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

«В «Краснодаре» тоже перестановки в составе вынужденные. Сколько там еще Кордобе сидеть? От его отсутствия заметно снижается потенциал. И потом, не забудьте, сниженный потенциал в атаке — это уход из команды Ахметова. Это кажется незаметным, но все-таки очень важным. Подспорье было в атакующих действиях, смещение акцентов на него. Он мог затянуть игру в штрафной, потом какие-то каскады ложных движений — и от этого легче было Кордобе.

А так на одном Кордобе... Олусегун, конечно, не дотягивает до него. Но он, наверное, немножко другой тип игрока. Так что закономерно, что против крепкого «Рубина», который организован в оборонительных действиях так сыграли. Да, могли удвоить счет, там были моменты. Достаточно было тому же Олусегуну удачно исполнить во втором тайме 2:0, наверное, легче было бы удержать этот счет. Но «Рубин» достаточно надежно играл. И сразу появились проблемные места у «Краснодара» в отсутствии Кордобы и Ахметова», — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Краснодар» после 19 туров в этом сезоне РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице с 39 очками, опережая «Зенит» на два балла.

Источник: https://metaratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-snizhennyi-potencial-krasnodara-v-atake-eto-ukhod-akhmetova-340270/
Иван Кордоба
Ринат Билялетдинов
ФК Краснодар
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1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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 - : -
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