Билялетдинов оценил игру «Краснодара» в матче с «Рубином»

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче «Краснодара» с «Рубином» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

«В «Краснодаре» тоже перестановки в составе вынужденные. Сколько там еще Кордобе сидеть? От его отсутствия заметно снижается потенциал. И потом, не забудьте, сниженный потенциал в атаке — это уход из команды Ахметова. Это кажется незаметным, но все-таки очень важным. Подспорье было в атакующих действиях, смещение акцентов на него. Он мог затянуть игру в штрафной, потом какие-то каскады ложных движений — и от этого легче было Кордобе.

А так на одном Кордобе... Олусегун, конечно, не дотягивает до него. Но он, наверное, немножко другой тип игрока. Так что закономерно, что против крепкого «Рубина», который организован в оборонительных действиях так сыграли. Да, могли удвоить счет, там были моменты. Достаточно было тому же Олусегуну удачно исполнить во втором тайме 2:0, наверное, легче было бы удержать этот счет. Но «Рубин» достаточно надежно играл. И сразу появились проблемные места у «Краснодара» в отсутствии Кордобы и Ахметова», — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Краснодар» после 19 туров в этом сезоне РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице с 39 очками, опережая «Зенит» на два балла.