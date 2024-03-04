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4 марта, 11:19

Шелия вспомнил эпизод, из-за которого мог покинуть «Ахмат»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия вспомнил о матче 6-го тура РПЛ сезона-2022/23 с ЦСКА (2:4), в котором он пропустил три гола в начале игры и был заменен в перерыве.

— Матч с ЦСКА, ты пропускаешь три к десятой минуте и уходишь в перерыве. Как это переносил?
— Трудно. По моим ощущениям, меня не должны были менять. Я не чувствовал, что не попал в игру или не выручил. Просто голы были такими, что ничем помочь команде не мог. Первый, например, — рикошет, — цитирует Шелию Sport24.

После того эпизода главный тренер Андрей Талалаев отправлял Шелию в дубль, из-за чего футболист рассматривал вариант с уходом из клуба.

Источник: https://sport24.ru/football/news-626385-vyvodilo-iz-sebya-budto-nashli-vinovatogo-sheliya-rasskazal-o-tyazhelom-periode-v-akhmate-giorgi-mog-pokinut-klub
Андрей Талалаев
Гиорги Шелия
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
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