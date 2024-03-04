Шелия вспомнил эпизод, из-за которого мог покинуть «Ахмат»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия вспомнил о матче 6-го тура РПЛ сезона-2022/23 с ЦСКА (2:4), в котором он пропустил три гола в начале игры и был заменен в перерыве.

— Матч с ЦСКА, ты пропускаешь три к десятой минуте и уходишь в перерыве. Как это переносил?

— Трудно. По моим ощущениям, меня не должны были менять. Я не чувствовал, что не попал в игру или не выручил. Просто голы были такими, что ничем помочь команде не мог. Первый, например, — рикошет, — цитирует Шелию Sport24.

После того эпизода главный тренер Андрей Талалаев отправлял Шелию в дубль, из-за чего футболист рассматривал вариант с уходом из клуба.