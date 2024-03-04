Угальде: «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде рассказал об уровне московской команды.

«Я согласен, что «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы. Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

21-летний костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте». Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.