Экс-полузащитник «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал слова полузащитника красно-белых Алекса Крала о его желании играть в Англии.

— Если есть конкретные предложения — обязательно надо попробовать. Думаю, что эти слухи имеют под собой определенную почву. «Спартак» не просто так приобрел еще одного опорника, значит какие-то продвижения вперед есть. Раскроется или нет — зависит от того, в какую команду он попадет. Везде разная атмосфера, разный тренерский штаб.

Трудно сказать, получится ли у него в Англии. Нужно адаптироваться. Это совершенно другие скорости и другой футбол. Если сможет адаптироваться — то заиграет, по его играм за сборную Чехии видно, что он классный футболист.

Ранее Крал заявил, что с детства мечтал выступать в Англии. Игроком интересовался «Вест Хэм». В сезоне-2020/21 Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи.

(Владимир Пушкарев)