Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак"

Стали известны арбитры и инспекторы, которые обслужат матчи 23-го тура премьер-лиги. "Ростов" и "Спартак" рассудит Владислав Безбородов.

12 апреля (пятница)

"Крылья Советов" - "Рубин": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

13 апреля (суббота)

"Енисей" - "Уфа": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Арсенал" - "Урал": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА - "Оренбург": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

"Ахмат" - "Локомотив": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

14 апреля (воскресенье)

"Динамо" - "Краснодар": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Зенит" - "Анжи": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

"Ростов" - "Спартак": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

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