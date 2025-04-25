Без работы остались 10 судей РПЛ. Все они наказаны за ошибки?

В список назначений судей на матчи 26-го тура чемпионата России не вошли 10 человек из числа тех, кто раньше допускался к обслуживанию игр РПЛ. В нем нет Ивана Абросимова, Константина Аверьянова, Ранэля Зиякова, Евгения Кукуляка, Игоря Панина, Андрея Фисенко, Сергея Цыганка, Сергея Чебана, Михаила Черемных и Рафаэля Шафеева.

Официальной информации, почему они не задействованы, нет. Можно только предположить, что все или большинство наказаны и на время отстранены.

Абросимов, Цыганок и Фисенко наверняка остались без работы из-за матча 24-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (1:3). В нем самарцы ошибочно не были наказаны 11-метровым ударом, а их футболист Фернандо Костанца избежал удаления за умышленный удар соперника ногой.

Возможно, отсутствие Аверьянова и Кукуляка связано с игрой первой лиги «Сочи» — «Алания» (4:0), в ходе которой они выполняли функции видеоассистентов. Панин работал видеоарбитром матча «Черноморец» — «СКА-Хабаровск» (2:1).

Зияков неуверенно провел вторую за полгода встречу РПЛ — «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1). В частности, ошибочно отменил гол хозяев.

Чебан в 25-м туре был судьей матча «Динамо» — «Рубин» (3:1), а Черемных — «Локомотив» — «Пари НН» (3:0). Москвич непонятно за что назначил пенальти, который, к счастью, помог отменить ВАР. Кроме того, он так и не справился с динамовцами, которые при розыгрыше свободного удара с линии площади их ворот не отошли на положенное расстояние. Пермяк удалил за серьезное нарушение правил нижегородца Никиту Каккоева, но за схожий фол не показал красную карточку железнодорожнику Илье Самошникову.