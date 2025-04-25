CAS обязал Норманна выплатить 3 миллиона евро «Ростову»

Полузащитник Матиас Норманн и саудовский клуб «Аль-Раед», владеющий правами на игрока, обязаны выплатить «Ростову» 3 миллиона евро по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Как сообщила пресс-служба организации, стороны также должны проценты по делу о расторжении контракта с российским клубом.

В начале апреля CAS подтвердил решение Футбольного трибунала ФИФА признать Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом».

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Норвежец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. За «Ростов» он провел 56 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.