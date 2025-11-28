Гендиректор «Балтики» Измайлов о возможном уходе лидеров: «Этой зимой точно не будем устраивать распродажу»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил «СЭ», что клуб не собирается расставаться со своими лидерами в зимнее трансферное окно.

— Многие боятся, что этой зимой большие клубы РПЛ придут к «Балтике», чтобы купить лидеров команды.

— Пусть не боятся. Мы понимаем важность этого вопроса. У нас есть спортивный отдел, который умеет грамотно работать. Это демонстрируют наши результаты в нынешнем сезоне. Поиск игроков — процесс постоянный. Если кто-то уйдет, на его место придет качественная замена. При этом мы понимаем значимость наших игроков. Этой зимой мы точно не будем устраивать распродажу. Наш клуб долго и кропотливо собирал нынешний состав. И мы его очень сильно ценим, — сказал Измайлов «СЭ».

«Балтика» после 16 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.