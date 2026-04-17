Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком команды в прошедшем месяце, сообщает пресс-службы клуба.

32-летний колумбиец набрал 46,91 процента голосов среди болельщиков «Краснодара». В марте он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Второе место в голосовании занял Никита Кривцов (12 процентов). Третьим стал Эдуард Сперцян (9,82 процента).

После 24 туров «Краснодар» с 53 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.

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