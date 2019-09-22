Берг оформил дубль за 3 минуты. Он не забивал за «Краснодар» в 9 матчах

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». Нападающий гостей Маркус Берг оформил дубль во втором тайме.

После навеса Вандерсона с фланга Берг опередил оппонента и скинул головой в дальний угол ворота Игоря Акинфеева. До этого швед не забивал за «быков» в предыдущих 9 матчах.

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