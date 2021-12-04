Болельщики «Крыльев Советов» ушли со стадиона на 14-й минуте матча с ЦСКА
Активные болельщики «Крыльев Советов» покинули стадион на 14-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА в знак протеста.
Таким образом они выразили поддержку фанатам ЦСКА, которых после игры 16-го тура против «Зенита» (0:2) задержала полиция.
29 ноября в матче сине-бело-голубых с армейцами московские болельщики оказались задержаны из-за масштабного файер-шоу в концовке встречи.
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