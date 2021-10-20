«Спартак» опубликовал пост в Twitter в годовщину трагедии в «Лужниках» после матча Кубка УЕФА против «Хаарлема».

«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», — говорится в сообщении.

20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть.



Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду.



Мы помним. pic.twitter.com/2F9wZkVdHj — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021

20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.