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«Спартак» — о трагедии в Лужниках: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»

«Спартак» почтил память погибших болельщиков в Лужниках 39 лет назад
10:38
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«Спартак» опубликовал пост в Twitter в годовщину трагедии в «Лужниках» после матча Кубка УЕФА против «Хаарлема».

«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», — говорится в сообщении.

20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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