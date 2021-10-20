«Спартак» — о трагедии в Лужниках: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»
«Спартак» почтил память погибших болельщиков в Лужниках 39 лет назад
10:38
«Спартак» опубликовал пост в Twitter в годовщину трагедии в «Лужниках» после матча Кубка УЕФА против «Хаарлема».
«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», — говорится в сообщении.
20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду.
Мы помним. pic.twitter.com/2F9wZkVdHj
20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.
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