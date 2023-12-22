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Агент Луковича не против, чтобы игрок продолжил карьеру в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Раде Дуньич, представляющий интересы нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Сегодня мы играем последнюю игру в осенней части чемпионата и сосредоточены на ней. Мы хорошего мнения о «Спартаке» и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое будет лучшим для него», — приводит слова Дуньича Sport24.

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 19 игр, 10 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606505-agent-lukovicha-my-ne-protiv-chtoby-milosh-prodolzhil-karyeru-v-spartake
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Милош Лукович
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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