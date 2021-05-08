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Стукалов – о ничьей с «Зенитом»: «Это наш ответ скептикам»

16:20
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Заработанное очко далось нам тяжело. Это ответ скептикам, которые говорили, что чемпион приедет и в полноги они ходить будут.

Собрали состав с миру по нитке, так скажем. За счет терпения, характера и везения удалось заработать одно очко, которое может стать ключевым для нас. Доволен ребятами. Во втором тайме игра больше получалась, полу моменты какие-то имели», - сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 13-е место. На 14-ю строчку опустился «Ротор». У «Зенита» 62 очка.

Уфа - Зенит

 

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