Стукалов – о ничьей с «Зенитом»: «Это наш ответ скептикам»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Заработанное очко далось нам тяжело. Это ответ скептикам, которые говорили, что чемпион приедет и в полноги они ходить будут.
Собрали состав с миру по нитке, так скажем. За счет терпения, характера и везения удалось заработать одно очко, которое может стать ключевым для нас. Доволен ребятами. Во втором тайме игра больше получалась, полу моменты какие-то имели», - сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 13-е место. На 14-ю строчку опустился «Ротор». У «Зенита» 62 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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