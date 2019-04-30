Форвард "Ахмата" Беким Балай перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Зенита"​ отметил, что игра будет интересной. По его словам, грозненцы постараются набрать максимум очков в оставшихся встречах, чтобы попасть в Лигу Европы.

– "Зенит" – отличная команда, но мы играем дома и постараемся добиться победы, – цитируют "Известия" Балая. – Уверен, матч будет интересным. Да, в этом сезоне мы берем не так много очков в домашних встречах с лидерами, но показываем неплохое качество футбола в этих матчах. Наша команда борется за попадание в Лигу Европы, и мы постараемся набрать максимум очков в оставшихся турах.

"Ахмат" – "Зенит": Чемпионат России, 27-й тур, 4 мая 2019, онлайн-трансляция - 16.30 (мск)