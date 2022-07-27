Кавазашвили — о Черышеве: «Ему вольготно в Европе. Думаю, он не собирается в Россию»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление российского нападающего Дениса Черышева о переговорах с другими клубами.

«Черышев должен сам выбирать, где он хочет играть. Он уже привык к Испании, ему уже вольготно в Европе. Думаю, он не собирается абсолютно к нам в Россию приезжать. Когда с малого возраста футболист начинает воспитываться в какой-то стране, он уже прикипает к этой стране, и уйти оттуда очень сложно. Не играя постоянно в основном составе в европейском клубе, все же хочется остаться там. Это говорит о том, что он стал больше европейцем», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Marca сообщила, что у 31-летнего россиянина нет предложений от испанских клубов. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, тренируется и поддерживает форму самостоятельно.

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, после чего покинул испанский клуб по окончании сезона-2021/22. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал 2 результативных передачи.