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Баженов не считает, что интерес к Абаскалю со стороны других клубов скажется на игроках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю со стороны других клубов.

«Я знаю, что рано или поздно, когда человек, игрок или тренер показывает хорошие, классные результаты — к нему проявляют интерес. Хочешь ты или не хочешь, в любом виде спорта. Поэтому все футболисты знают — если ты играешь на уровне и показываешь результат, то к тебе проявляют интерес. Допускаю, что и к Абаскалю другие команды проявляют интерес, но это ничего не значит. Футболисты абстрагированы от этого — это данность и обыденность футбола. Ты просто занимаешься тем, чем занимаешься. Не думаю, что это скажется на ребятах», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» проявляла интерес к 33-летнему специалисту.

В июне 2022 года Абаскаль возглавил красно-белых. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ (36 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-ne-dumayu-chto-na-futbolistakh-spartaka-skazhetsya-informaciya-ob-interese-drugikh-klubov-k-abaskalyu-225023/
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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