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Сегодня, 19:07

Баженов заявил, что Промес будет готов физически к возобновлению сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о своем отношении к товарищеским матчам во время зимней паузы, а также поделился мнением о том, в какой форме подойдет нападающий «красно-белых» Квинси Промес к рестарту сезона.

«Товарищеские матчи — это, в первую очередь, закладка фундамента. Наигрываются связи, определенные идеи тренерские, схемы, в каких-то командах новички. Требовать результата от команды под нагрузками — странно. Ну, наверное, никто и не требует. Смотреть в моменте за игроками, не судя по форме, — с удовольствием. Мы же не знаем, была ли тренировка, может, они по песку бегали или на фоне усталости. Сможет ли Промес подготовится вдали от команды? Квинси — профессионал. Созданы все условия, чтобы он самостоятельно поддерживал форму. Знаю, что у него личная программа, которая похожа на ту, которую проходит «Спартак» на сборах. Не сомневаюсь, что он будет готов физически. С точки зрения командных взаимодействий Квинси является лидером. В идеале — работать в команде, но раз так сложилось, уверен, он будет готов именно физически, а техническую базу мы его знаем. Да и мотивация в чемпионате зашкаливает — это один из главных факторов. Кажется, что все будет хорошо», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Руководство «Спартака» разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-promes-budet-gotov-fizicheski-k-vozobnovleniyu-sezona-225015/
Квинси Промес
Никита Баженов
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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