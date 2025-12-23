Baza: РФС наложил трансферный бан на «Балтику»
«Балтика» не сможет зарегистрировать новых игроков в зимнее окно из-за трансферного бана со стороны Российского футбольного союза (РФС), сообщает Sport Baza.
Как отмечает источник, ограничения на калининградский клуб были наложены в ноябре и остаются в силе. Причиной стало грубое нарушение правил при прохождении лицензирования.
Из-за санкций «Балтика» не будет отпускать своих футболистов в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны других команд.
Калининградцы набрали 35 очков в 18 матчах чемпионата России-2025/26 и занимают пятое место в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/baza_sport/2438
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3
|Локомотив
|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0-0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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