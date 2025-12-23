Baza: РФС наложил трансферный бан на «Балтику»

«Балтика» не сможет зарегистрировать новых игроков в зимнее окно из-за трансферного бана со стороны Российского футбольного союза (РФС), сообщает Sport Baza.

Как отмечает источник, ограничения на калининградский клуб были наложены в ноябре и остаются в силе. Причиной стало грубое нарушение правил при прохождении лицензирования.

Из-за санкций «Балтика» не будет отпускать своих футболистов в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны других команд.

Калининградцы набрали 35 очков в 18 матчах чемпионата России-2025/26 и занимают пятое место в турнирной таблице.