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23 декабря 2025, 13:05

Baza: РФС наложил трансферный бан на «Балтику»

Алина Савинова

«Балтика» не сможет зарегистрировать новых игроков в зимнее окно из-за трансферного бана со стороны Российского футбольного союза (РФС), сообщает Sport Baza.

Как отмечает источник, ограничения на калининградский клуб были наложены в ноябре и остаются в силе. Причиной стало грубое нарушение правил при прохождении лицензирования.

Из-за санкций «Балтика» не будет отпускать своих футболистов в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны других команд.

Калининградцы набрали 35 очков в 18 матчах чемпионата России-2025/26 и занимают пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/baza_sport/2438
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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