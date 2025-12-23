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23 декабря 2025, 13:15

Талалаев: «Краснодар» — пример того, как за 17 лет можно с нуля построить клуб-гегемон»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал двух главных претендентов на золото РПЛ, но подчеркнул, что и его команда не собирается сдаваться.

— Кого считаете главным претендентом или претендентами на золото?

— На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы постепенно раскручивают обороты, а то, что у Семака и штаб грамотный, и возможностей больше, чем у других, все знают. «Краснодар» продолжает прошлогодний чемпионский поход. Мне нравится качество его игры и вообще то, как все происходит в этом клубе. Это вообще ключевой для нашего футбола пример, как можно за 17 лет с нуля построить клуб — гегемон страны. Плюс ЦСКА, если купит качественного нападающего, может вмешаться в борьбу за титул. Уверен, что и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от нее и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть.

Не сомневаюсь, что в этом сезоне все будет хорошо и мы его доиграем на мажорной ноте, независимо от того, какие процессы будут происходить вокруг команды. А вот следующий будет самым тяжелым. И здесь стоит еще раз похвалить «Краснодар», который идет чемпионской поступью. Это для нас пример. А главное — симбиоз «Балтики» и ее болельщиков. Все, что мы делаем, ради них!

Андрей Талалаев.«Будем грызться за чемпионство до последнего укуса». Вторая часть интервью с Андреем Талалаевым

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 40 очками. Вторым идет «Зенит» (39), на третьей строчке — «Локомотив» (37), на четвертой — ЦСКА (36), на пятой — «Балтика» (35).

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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