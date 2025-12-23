Талалаев: «Краснодар» — пример того, как за 17 лет можно с нуля построить клуб-гегемон»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал двух главных претендентов на золото РПЛ, но подчеркнул, что и его команда не собирается сдаваться.

— Кого считаете главным претендентом или претендентами на золото?

— На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы постепенно раскручивают обороты, а то, что у Семака и штаб грамотный, и возможностей больше, чем у других, все знают. «Краснодар» продолжает прошлогодний чемпионский поход. Мне нравится качество его игры и вообще то, как все происходит в этом клубе. Это вообще ключевой для нашего футбола пример, как можно за 17 лет с нуля построить клуб — гегемон страны. Плюс ЦСКА, если купит качественного нападающего, может вмешаться в борьбу за титул. Уверен, что и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от нее и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть.

Не сомневаюсь, что в этом сезоне все будет хорошо и мы его доиграем на мажорной ноте, независимо от того, какие процессы будут происходить вокруг команды. А вот следующий будет самым тяжелым. И здесь стоит еще раз похвалить «Краснодар», который идет чемпионской поступью. Это для нас пример. А главное — симбиоз «Балтики» и ее болельщиков. Все, что мы делаем, ради них!

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 40 очками. Вторым идет «Зенит» (39), на третьей строчке — «Локомотив» (37), на четвертой — ЦСКА (36), на пятой — «Балтика» (35).