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Сегодня, 11:07

Baza: защитник «Спартака» Классен перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Руслан Минаев
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Леон Классен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Леон Классен перевел мошенникам 900 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 9 апреля футболисту написали в мессенджере от имени знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. На следующий день Классен вновь получил сообщение с просьбой, но на этот раз в 700 тысяч рублей. Из-за лимита на карте игрок смог отправить лишь 500 тысяч. Таким образом, в общей сложности сумма перевода составила 900 тысяч.

На данный момент полицейские выясняют детали произошедшего.

23-летний россиянин в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
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