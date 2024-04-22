Baza: защитник «Спартака» Классен перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Защитник «Спартака» Леон Классен перевел мошенникам 900 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 9 апреля футболисту написали в мессенджере от имени знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. На следующий день Классен вновь получил сообщение с просьбой, но на этот раз в 700 тысяч рублей. Из-за лимита на карте игрок смог отправить лишь 500 тысяч. Таким образом, в общей сложности сумма перевода составила 900 тысяч.

На данный момент полицейские выясняют детали произошедшего.

23-летний россиянин в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.