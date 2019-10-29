Байрамян рассказал, как пережил разгромное поражение «Ростова» от «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что ему было стыдно после разгромного поражения от «Зенита» в матче 13-го тура премьер-лиги (1:6).

— Наверное, в этом чемпионате мы впервые столкнулись с подобным, — сказал Байрамян. — Такой крупный счет и такое болезненное поражение. Как с этим справляться? В первые два дня лично мне и ребятам внутри стыдно было. Я дома с детьми старался о футболе не говорить, даже не смотрел игры других команд, хотя обычно слежу. Хотелось отключиться, а потом выйти на поле. Слова тренера после игры? Вчера и сегодня он все по делу сказал, что нужно. Именно такое поражение в дальнейшем покажет, насколько мы сильны как команда, насколько мы можем держать удар и двигаться вперед.

В текущем сезоне Байрамян провел 13 матчей за «Ростов», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Ростовчане занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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