20:28 | Футбол — РПЛ

Байрамян признан лучшим игроком "Рубина" в марте

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Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков. 27-летний спортсмен набрал 47,1 процента голосов.

Второе место занял форвард Артур Сагитов (38,2%), третье - голкипер Иван Коновалов (14,7%). 

В марте Байрамян провел 4 матча за "Рубин" и забил 1 гол. Казанский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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