Байрамян признан лучшим игроком "Рубина" в марте

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков. 27-летний спортсмен набрал 47,1 процента голосов.

Второе место занял форвард Артур Сагитов (38,2%), третье - голкипер Иван Коновалов (14,7%).

Хорен Байрамян – лучший игрок "Рубина" в марте по версии болельщиков!🔝 ⠀

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🥇 Хорен Байрамян – 47,1% ⠀

🥈 Артур Сагитов – 38,2%⠀ ⠀

🥉 Иван Коновалов – 14,7% ⠀



Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/CUJlsh8tMH – "Рубин" Казань (@fcrk) 5 апреля 2019 г.

В марте Байрамян провел 4 матча за "Рубин" и забил 1 гол. Казанский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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