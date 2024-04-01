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Байрамян: «Роналдо и Сако хорошо усилили «Ростов». Думаю, они еще прибавят»

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об игре новичков клуба — Умара Сако и Роналдо.

Оба футболиста присоединились к желто-синим в зимнее трансферное окно.

«Все новички, которые к команде зимой присоединились, молодцы, постепенно вливаются в коллектив. Но, я думаю, они еще прибавят. Роналдо с каждой игрой становится все лучше и лучше. В матче с «Динамо» у него было несколько моментов, в которых он мог забить, однако, к сожалению, не вышло. Но я уверен, у него все получится. Что касается Умара Сако, то он вообще большой молодец, в обороне все делает на высшем уровне. Эти ребята хорошо усилили «Ростов», — цитирует Байрамяна Legalbet.

Роналдо пополнил состав «Ростова» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро. За российский клуб 23-летний бразилец провел 4 матча, записав на свой счет 1 результативную передачу.

Сако перешел в ростовскую команду на правах аренды из болгарской «Арды» до конца текущего сезона. На счету 27-летнего ивуарийца 4 проведенных встречи за желто-синих.

Источник: Legalbet
Хорен Байрамян
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
Умар Сако
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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