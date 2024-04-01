Балахнин: «Динамо» будет бороться за медали, но не за чемпионство"
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал матч 22-го тура РПЛ между желто-синими и «Динамо» (4:1).
«За медали они точно будут биться, но шансы на чемпионство у них упали. Команда явно и очевидно провалила игру. Клубу, который борется за медали, тем более за золотые, непозволительно опускаться до такого низкого уровня», — приводит слова Балахнина «Евро-футбол».
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. «Ростов» идет девятым с 30 очками.
Источник: «Евро-футбол»
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
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|7.04
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|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
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Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Динамо
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|
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Константин Тюкавин
Динамо
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Квинси Промес
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|
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