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Сегодня, 17:31

Балахнин: «Динамо» будет бороться за медали, но не за чемпионство"

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал матч 22-го тура РПЛ между желто-синими и «Динамо» (4:1).

«За медали они точно будут биться, но шансы на чемпионство у них упали. Команда явно и очевидно провалила игру. Клубу, который борется за медали, тем более за золотые, непозволительно опускаться до такого низкого уровня», — приводит слова Балахнина «Евро-футбол».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. «Ростов» идет девятым с 30 очками.

Источник: «Евро-футбол»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Пари Нижний Новгород

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Спартак

 16 1 5
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