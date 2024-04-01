Балахнин: «Динамо» будет бороться за медали, но не за чемпионство"

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал матч 22-го тура РПЛ между желто-синими и «Динамо» (4:1).

«За медали они точно будут биться, но шансы на чемпионство у них упали. Команда явно и очевидно провалила игру. Клубу, который борется за медали, тем более за золотые, непозволительно опускаться до такого низкого уровня», — приводит слова Балахнина «Евро-футбол».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. «Ростов» идет девятым с 30 очками.