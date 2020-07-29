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Бавин и Калинин остаются в «Урале»

29 июля 2020, 23:47
Юрий Бавин и Игорь Калинин. Фото ФК "Урал"
Юрий Бавин и Игорь Калинин. Фото ФК "Урал"
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Защитник Игорь Калинин и полузащитник Юрий Бавин продолжат выступать за «Урал», сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Бавин продлил контракт с клубом, 24-летний Калинин, который был арендован у «Динамо», подписал полноценное соглашение с екатеринбуржцами.

В минувшем сезоне Бавин провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. На счету Калинина 8 матчей за клуб.

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