Бавин и Калинин остаются в «Урале»
29 июля 2020, 23:47
Защитник Игорь Калинин и полузащитник Юрий Бавин продолжат выступать за «Урал», сообщается на официальном сайте клуба.
26-летний Бавин продлил контракт с клубом, 24-летний Калинин, который был арендован у «Динамо», подписал полноценное соглашение с екатеринбуржцами.
В минувшем сезоне Бавин провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. На счету Калинина 8 матчей за клуб.
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