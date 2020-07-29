Бавин и Калинин остаются в «Урале»

Защитник Игорь Калинин и полузащитник Юрий Бавин продолжат выступать за «Урал», сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Бавин продлил контракт с клубом, 24-летний Калинин, который был арендован у «Динамо», подписал полноценное соглашение с екатеринбуржцами.

В минувшем сезоне Бавин провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. На счету Калинина 8 матчей за клуб.