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Батраков назвал дебют за «Локомотив» самым запоминающимся моментом в 2024 году

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал дебют за московский клуб самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году.

«Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за «Локомотив». Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счету 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче. Ожидания от 2025 года — расти, прогрессировать и что-то завоевать», — сказал Батраков ТАСС.

31 марта 2024 года в матче РПЛ против «Краснодара», который завершился ничьей 1:1, состоялся дебют Батракова за «Локомотив».

19-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне Батраков забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач в 23 матчах команды во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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